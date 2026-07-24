SANREMO 2027 | LA CLAMOROSA NOVITÀ DI DE MARTINO CONQUISTA L’EUROPA
Il Festival di Sanremo 2027 sarà condotto per la prima volta da Stefano De Martino. I preparativi sono in corso e coinvolgono vari aspetti dell’organizzazione. La manifestazione si svolgerà nella città ligure, con un cast di artisti ancora da annunciare. Le date ufficiali sono state confermate e il pubblico potrà seguire l’evento in diretta televisiva. La produzione ha comunicato che il festival vedrà alcune novità rispetto alle edizioni precedenti.
Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2027. Sarà il primo festival della canzone italiana ad essere condotto da Stefano De Martino. Tra fanta cast e i primi rumor la Rai nel frattempo non sta a guardare e annuncia la grandiosa novità chiamata Italia 2027 organizzata con il Ministero degli Esteri e del Turismo e assieme ai vertici della musica italiana, FIMI e Assoconcerti. Italia 2027 sarà un tour europeo nei principali palazzetti: Accor Arena di Parigi in Francia il 23 febbraio, Movistar Arena di Madrid in Spagna il 26 febbraio, mentre il 1 marzo toccherà alla Olympiahalle di Monaco di Baviera e si concluderà in Gran Bretagna il 3 marzo alla Wembley Arena di Londra. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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MARIA DE FILIPPI A SANREMO 2027 L'indiscrezione clamorosa!
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