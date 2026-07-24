Nel Sannio, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina, 88 cartucce, denaro contante e un fucile modificato. Due persone sono state arrestate e una denunciata durante un intervento di controllo sul territorio. L’operazione ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e armi illegalmente detenute, con i dettagli dell’azione ancora in fase di approfondimento.

Sequestrati quasi 50 grammi di cocaina, denaro contante, un fucile modificato e 88 cartucce. L’attività di controllo del territorio e di approfondimento info-investigativo condotta dai Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati quotidianamente nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti e nella ricerca di armi e strumenti potenzialmente utilizzabili per la commissione di azioni violente. Il primo intervento è stato eseguito a Benevento dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari,... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sannio, sequestrati 50 grammi di cocaina e un fucile modificato: due arresti e una denuncia

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