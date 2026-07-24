Sanita’ | Rocca Ceccano sara’ potenziata nessun servizio verra’ chiuso

Il presidente della Regione Lazio ha assicurato che il reparto di Ceccano sarà rafforzato senza chiusure di servizi. La promessa riguarda il potenziamento della struttura sanitaria nella provincia di Frosinone, con l’obiettivo di migliorare l’offerta assistenziale senza riduzioni. Nessun servizio verrà chiuso, ha ribadito il dirigente regionale, confermando l’impegno a mantenere e rafforzare i livelli attuali di assistenza nella zona.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha nuovamente garantito il rafforzamento della sanità a Ceccano, situata in provincia di Frosinone. Nel contesto di una riunione convocata dal sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, hanno partecipato anche i sindaci di Giuliano di Roma, Morolo e Villa Santo Stefano, oltre al presidente del Consiglio comunale di Patrica. Durante l’incontro, gli amministratori locali hanno riaffermato la loro apertura al dialogo con la Regione, sottolineando però che la salvaguardia dei servizi sanitari per un bacino di oltre 50 mila cittadini rimane una priorità indiscutibile. Mobilitazione dei Sindaci per la Sanità Locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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