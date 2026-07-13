Durante la presentazione di una campagna sulla donazione degli organi, il presidente della regione ha chiesto al ministero di valutare un decreto che permetta alle farmacie di raccogliere il consenso per la donazione. Ha spiegato che basterebbe un semplice provvedimento ministeriale per autorizzare le farmacie a svolgere questa funzione. Nessun dettaglio su tempi o modalità specifiche è stato fornito.

In occasione della presentazione della campagna informativa regionale sulla donazione degli organi, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato: “Per fornire il consenso alla donazione degli organi nelle farmacie, so che basterebbe un piccolo decreto ministeriale, per autorizzare le farmacie a fare le procedure. Ho già parlato di questo con l’ordine dei farmacisti e con Federfarma”. Promuovere la Cultura della Donazione. Rocca ha sottolineato l’importanza di utilizzare tutte le risorse disponibili per far sì che la donazione diventi un elemento integrante della nostra cultura. “Dobbiamo usare tutte le antenne possibili perché la donazione diventi qualcosa di correlato alla nostra cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, ministero valuti decreto per consenso donazione organi in farmacie

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