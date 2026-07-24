Sanità pronti 176 medici di base | Lavoreranno in Veneto almeno per i primi 3 anni

Sono stati assegnati 176 medici di base al Veneto, che inizieranno a lavorare negli ambulatori regionali. I professionisti, diplomati dopo un triennio di formazione avviato il 23 maggio 2023, si impegnano per almeno tre anni nella regione. La loro presenza mira a rafforzare il servizio sanitario locale, che ha affrontato carenze di medici di famiglia. La distribuzione avviene in diverse aree del Veneto, senza indicazioni su eventuali spostamenti successivi.

Arrivano negli ambulatori del Veneto 176 nuovi medici di famiglia, freschi di diploma appena conseguito dopo il triennio di formazione iniziato alla Scuola di Sanità pubblica regionale il 23 maggio 2023. Arrivano nel momento in cui ce n’è più bisogno, per le Case di Comunità ma soprattutto perché inizieranno a colmare le attuali 747 sedi carenti, benché ogni camice bianco segua 1526 assistiti, contro una media nazionale di 1383. Si uniranno ai 2600 colleghi rimasti dopo la riduzione del 14,1% registrata in Veneto dal 2019 al 2024 (erano 3200) e un’ulteriore perdita di 140 dottori, «coda» del pensionamento del 40% della categoria avvenuto tra il 2021 e il 2025. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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