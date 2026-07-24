La basilica di San Pietro è sotto controllo con una copia virtuale che monitora i suoi movimenti millimetrici. Tra i clienti di questa tecnologia figurano la cupola del Brunelleschi a Firenze, la Torre di Pisa e vari manufatti storici nella capitale, allineati lungo la linea C della metropolitana. Gli strumenti registrano spostamenti minimi per prevenire danni o cedimenti strutturali. La tecnologia viene utilizzata anche su altri monumenti di rilievo, garantendo un monitoraggio continuo e preciso.

Tra i suoi clienti «monumentali» figurano la cupola del Brunelleschi a Firenze, la Torre di Pisa e nella Capitale una serie di manufatti realizzati, nei secoli, e posizionati sulla direttrice della metropolitana, linea C. Ma il cliente «top» a Roma non può che essere la Basilica di San Pietro. Ed è qui, in Vaticano, che Solgeo, nata nel 2001 dal reparto di geofisica dell’Ismes, ha messo a disposizione tutte le competenze tecniche maturate in un quarto di secolo nel progetto «Oltre il visibile» promosso da Eni e dalla Fabbrica di San Pietro. La sfida tecnologica di grande complessità era inedita: si trattava di integrare rilievi... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - San Pietro, i movimenti (millimetrici) della basilica monitorati con la sua copia virtuale

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