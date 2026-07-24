Sampieri Bassi e Ciadini Gli Aviators calano il tris per rinforzare il roster
Gli Aviators Lugo hanno annunciato tre nuovi acquisti per rafforzare il roster in vista del ritorno in serie C, categoria dalla quale sono assenti da due anni. Sono stati ingaggiati Luca Sampieri, Leonardi Bassi e Francesco Ciadini, tutti giocatori con esperienza nel campionato. La squadra ha comunicato ufficialmente i nomi dei nuovi arrivati, che si sono uniti al gruppo nelle ultime settimane.
Gli Aviators Lugo calano il tris di acquisti. Per rinforzare il roster in vista del ritorno in serie C, categoria dalla quale mancano da due anni, la dirigenza ha puntato su elementi che conoscono bene il campionato: Luca Sampieri, Leonardi Bassi e Francesco Ciadini (foto). Sampieri, guardia classe 2003, arriva dai Baskers Forlimpopoli con cui ha ottenuto la promozione in serie B Interregionale dalla C nel 2024 ed un giocatore duttile e dal grande impatto fisico. Lo stesso ruolo di Leonardi Bassi (nato nel 2004) che arriva da Bertinoro dopo una lunga esperienza in giro per l’Italia. Per Ciadini è invece un ritorno, in quanto l’ala del 2002 era già stato a Lugo nel 202324 in serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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