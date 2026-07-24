sampieri bassi e ciadini gli aviators calano il tris per rinforzare il roster

Notizia in breve

Gli Aviators Lugo hanno annunciato tre nuovi acquisti per rafforzare il roster in vista del ritorno in serie C, categoria dalla quale sono assenti da due anni. Sono stati ingaggiati Luca Sampieri, Leonardi Bassi e Francesco Ciadini, tutti giocatori con esperienza nel campionato. La squadra ha comunicato ufficialmente i nomi dei nuovi arrivati, che si sono uniti al gruppo nelle ultime settimane.