Salvini-Piantedosi scambio in vista
Le voci indicano che il leader della Lega potrebbe tornare a ricoprire un incarico nel Viminale già a settembre. La possibilità di un cambio di deleghe si fa sempre più concreta, in attesa di eventuali autorizzazioni dal Quirinale. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sembrano avanzate.
Le voci sul ritorno al Viminale del leader della Lega si fanno sempre più insistenti. Un valzer di deleghe che potrebbe avverarsi a settembre. Quirinale permettendo. Prima il traguardo, poi la staffetta. Il prossimo 4 settembre il governo di Giorgia Meloni diventerà il più longevo della Repubblica, oltre che il primo guidato da una donna. Ed è dopo quella soddisfazione di gruppo che il vicepremier Matteo Salvini potrebbe tornare al Viminale, con Matteo Piantedosi che a quel punto traslocherebbe alle Infrastrutture. Un prefetto a guardia del Ponte sullo Stretto potrebbe non essere una cattiva idea ma, soprattutto, il capo della Lega agli Interni sarebbe una spinta alla campagna elettorale del Carroccio, anche per provare a ridimensionare la minaccia Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Laverita.info
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