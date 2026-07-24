salvini piantedosi scambio in vista

Le voci sul ritorno al Viminale del leader della Lega si fanno sempre più insistenti. Un valzer di deleghe che potrebbe avverarsi a settembre. Quirinale permettendo. Prima il traguardo, poi la staffetta. Il prossimo 4 settembre il governo di Giorgia Meloni diventerà il più longevo della Repubblica, oltre che il primo guidato da una donna. Ed è dopo quella soddisfazione di gruppo che il vicepremier Matteo Salvini potrebbe tornare al Viminale, con Matteo Piantedosi che a quel punto traslocherebbe alle Infrastrutture. Un prefetto a guardia del Ponte sullo Stretto potrebbe non essere una cattiva idea ma, soprattutto, il capo della Lega agli Interni sarebbe una spinta alla campagna elettorale del Carroccio, anche per provare a ridimensionare la minaccia Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Laverita.info

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