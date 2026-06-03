Mundo Deportivo | scambio in vista per Meret?

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, potrebbe essere in programma uno scambio tra il portiere italiano e un collega spagnolo. La notizia parla di una possibile trattativa di mercato tra i due club, senza ulteriori dettagli sui nomi dei portieri coinvolti o sui termini dell’accordo. Non ci sono conferme ufficiali né conferme da parte delle parti interessate. La trattativa, se dovesse concretizzarsi, coinvolgerebbe un trasferimento tra le due squadre.

Dalla Spagna arriva una possibile indiscrezione riguardo a uno scambio tra Alex Meret e un portiere spagnolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il portiere basco Remiro sarebbe finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione. L’interesse del club azzurro si inserirebbe in un quadro di possibili cambiamenti tra i pali, alimentando le indiscrezioni di mercato che coinvolgono anche Alex Meret. La società partenopea starebbe infatti valutando nuove soluzioni per la porta, considerando Remiro un profilo affidabile e di grande esperienza maturata nel campionato spagnolo. Dopo diverse stagioni da protagonista con la maglia della Real Sociedad, l’estremo difensore potrebbe essere pronto a intraprendere una nuova avventura professionale lontano dalla Liga. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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