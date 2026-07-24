Salvini | Oltre un quarto dei ritardi dei treni dovuto ad atti vandalici e dolosi

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre il 25% dei ritardi dei treni è causato da atti vandalici e dolosi. La Polfer sta collaborando con le autorità giudiziarie per investigare. Nessuna altra spiegazione ufficiale è stata fornita sui motivi dei ritardi. La percentuale si basa su dati raccolti dalle ferrovie e dalle forze dell’ordine. Non sono stati riportati dettagli specifici sugli episodi o sui soggetti coinvolti.

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(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2026 "Dietro quel ritardo c'è l'ennesimo atto vandalico. So che la Polfer sta lavorando insieme all'autorità giudiziaria. Tenete presente, e questo va considerato anche in termini di presidio dell'intera rete, che più di un quarto dei ritardi quest'anno è dovuto ad atti dolosi, vandalici o terroristici, con mille pseudo-motivazioni." Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sul palco all'evento di presentazione delle nuove bodycam di Fs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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