Dopo otto anni, è stata emessa una sentenza per molestie da parte di un sindacalista. La vittima, madre di due figlie, ha affermato che denunciare è importante. La sentenza conferma i fatti e contrasta il dibattito sul consenso delle donne, sostenuto da una proposta di legge. La donna ha sottolineato che il processo ha portato alla condanna, evidenziando l’efficacia della denuncia nelle cause di molestie.

«Questa sentenza, oltre a restituire la realtà dei fatti, è la dimostrazione di quanto sia sbagliato il ragionamento del ddl Bongiorno sul consenso o dissenso delle donne». Barbara D’Astolto non era in aula quando la Corte d’appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione l’ex sindacalista della Fit-Cisl Raffaele Meola. Nel 2018, come assistente di volo, lei si era rivolta a lui per problemi di lavoro e nella saletta sindacale dell’aeroporto di Malpensa aveva subito palpeggiamenti e pesanti avances. Inizialmente «colta di sorpresa e immobilizzata dalla paura», sarebbe riuscita a reagire soltanto dopo 20-30 secondi. L’uomo era stato assolto sia in primo grado, dal Tribunale di Busto Arsizio, sia in Appello a Milano. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Barbara D'Astolto: «Ci sono voluti otto anni per punire le molestie del sindacalista. Ma alle mie figlie dico: denunciare serve»

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