Angelina Jolie interpreta un'agente della CIA accusata di essere una spia russa in fuga dopo una sconvolgente rivelazione. Ecco la trama di Salt, il cast e alcune curiosità sul film. Salt va in onda stasera, venerdì 24 luglio, in prima serata su Rai 4, con appuntamento alle 21:20. Uscito nel 2010 e diretto da Phillip Noyce, il film è una spy-story ad alta tensione che vede protagonista Angelina Jolie nei panni di Evelyn Salt, agente della CIA coinvolta in un intrigo internazionale che mette in discussione la sua stessa identità. Tra fughe rocambolesche, tradimenti e sospetti, la pellicola mantiene alta l'attenzione fino all'ultimo minuto. Salt, la trama del film in onda stasera su Rai 4 Evelyn Salt è un'agente della CIA apparentemente irreprensibile, ma la sua vita cambia improvvisamente quando . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Salt, stasera su Rai 4: Angelina Jolie è una spia? Trama, cast e curiosità

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Salt 2 (2026) Movie | Angelina Jolie, Jason Statham_Review & Facts Fanmade Part-1

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