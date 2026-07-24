Salerno primo sbarco con le norme più rigide | sei somali arrivati con la Open Arms

Alle 10:20 di questa mattina, sei migranti somali sono sbarcati al porto commerciale di Salerno. Sono stati recuperati nella notte tra martedì e mercoledì al largo del Mar Mediterraneo dalla nave Open Arms. Si tratta del primo sbarco con le nuove norme più rigide applicate in città. I migranti sono scesi al molo 3 gennaio, dopo il trasferimento dalla nave.

Tempo di lettura: 2 minuti Sbarco questa mattina al porto commerciale di Salerno: alle 10:20 sono scesi al molo 3 gennaio i sei migranti di origine somala recuperati nella notte tra martedì e mercoledì al largo del Mar Mediterraneo dalla nave Open Arms. Tra loro ci sono due minori non accompagnati, immediatamente presi in carico dai servizi dedicati. Le operazioni di accoglienza, coordinate dalla Prefettura di Salerno, si sono svolte secondo le nuove misure restrittive introdotte nel 2026, che prevedono controlli sanitari e procedure di identificazione più ampie e approfondite. Dopo i rilievi delle impronte digitali e le verifiche mediche, tutti i migranti sono stati indirizzati verso i centri di accoglienza individuati sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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