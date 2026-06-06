Attesa per lo sbarco a Marina di Carrara della nave di Open Arms | 58 i migranti a bordo

Notizia in breve

Alle 21 di oggi, una nave della ONG Open Arms arriverà al porto di Marina di Carrara, attraccando alla banchina Buscaiol. A bordo ci sono 58 migranti pronti a scendere. La nave ha raggiunto la costa apuana dopo aver navigato in mare nelle ore precedenti. L’arrivo è previsto nella serata, con i migranti pronti a lasciare la imbarcazione.