Attesa per lo sbarco a Marina di Carrara della nave di Open Arms | 58 i migranti a bordo
Alle 21 di oggi, una nave della ONG Open Arms arriverà al porto di Marina di Carrara, attraccando alla banchina Buscaiol. A bordo ci sono 58 migranti pronti a scendere. La nave ha raggiunto la costa apuana dopo aver navigato in mare nelle ore precedenti. L’arrivo è previsto nella serata, con i migranti pronti a lasciare la imbarcazione.
CARRARA – Nuovo sbarco di migranti in arrivo sulla costa apuana. Nella serata di oggi (6 giugno) intorno alle 21 la nave della Ong Open Arms attraccherà alla banchina Buscaiol del porto di Marina di Carrara. A bordo dell’imbarcazione si trovano 58 migranti, tratti in salvo nei giorni scorsi durante diverse operazioni di salvataggio effettuate nelle acque del Mediterraneo Meridionale. Quello di domani, come specificato in una nota ufficiale, rappresenta il secondo sbarco dall’inizio del 2026 nello scalo marittimo di Marina di Carrara. Con questo nuovo arrivo, il conteggio complessivo degli approdi di navi umanitarie nel porto apuano sale a quota 22 a partire dal 30 gennaio 2023, data in cui si registrò il primo storico attracco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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