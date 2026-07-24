Un uomo di 64 anni è stato arrestato mercoledì mattina a Capannori dopo essere stato sorpreso mentre rubava nella casa di un poliziotto. I militari lo hanno fermato in flagrante durante il tentativo di furto. L’arresto è avvenuto sul posto, senza ulteriori episodi di resistenza. Il 64enne è stato portato in caserma e accusato di furto.

Colto in flagrante mentre razziava la casa di un poliziotto. È successo la mattina di mercoledì 22 luglio a Capannori, quando un uomo di 64 anni ha deciso di tentare un furto nell’abitazione sbagliata. Il ladro di appartamento è entrato dal cancelletto esterno per poi dirigersi alla porta d’ingresso della casa. Una volta dentro, credendo di essere solo nell’abitazione, ha iniziato a perlustrare i vari ambienti in cerca di qualcosa di prezioso su cui mettere le mani, finché non ha posato il suo sguardo su un orologio con il quadrante in oro poggiato su un mobile del soggiorno. Proprio in quel momento, però, è stato bloccato da una presenza inaspettata: il padrone di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubava nella casa di un poliziotto. Arrestato in flagranza dai militari

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Beccato mentre rubava auto Arrestato sotto casa di due poliziotti Intervento decisivo

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