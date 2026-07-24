Alberto Rossi, presidente di Federcarni Toscana Confcommercio, è stato nominato vicepresidente dell’Accademia della Fiorentina. La nomina riguarda l’organizzazione che si occupa di tutelare la bistecca alla fiorentina, simbolo della gastronomia regionale. Rossi ha dichiarato che la qualità della carne non può essere compromessa da prezzi troppo bassi. La nomina coinvolge anche nuovi membri provenienti da Arezzo, rafforzando il legame tra territori e l’istituzione.

C’è un po’ di Arezzo nei nuovi vertici dell’ Accademia della Fiorentina. Alberto Rossi, presidente di Federcarni Toscana Confcommercio, è stato infatti nominato vicepresidente dell’associazione che tutela la bistecca simbolo della gastronomia regionale nel mondo. Rossi affiancherà per il prossimo triennio il neo eletto presidente Marco Stabile, 53 anni, celebre chef patron del ristorante Ora d’Aria di Firenze e presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini. Un riconoscimento di alto profilo per il rappresentante dei macellai aretini e toscani, chiamato a ricoprire un ruolo chiave a fianco di un grande nome della ristorazione d’autore per promuovere una filiera d’eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Rossi patron della Bistecca alla Fiorentina: "La qualità non si taglia a prezzi stracciati"

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La vera Bistecca alla Fiorentina(così si fa davvero)

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