L’agente di un difensore argentino è arrivato a Milano, alimentando le voci di un possibile trasferimento all’Inter. Il club ha scelto il calciatore come primo obiettivo per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. Il giocatore è considerato la principale opzione per la nuova rosa e il trasferimento potrebbe essere formalizzato a breve. La società ha identificato nel difensore il profilo ideale per rafforzare la retroguardia.

di Alberto Petrosilli Il difensore argentino Romero è il primo obiettivo per la nuova difesa di Chivu: l’agente del centrale è arrivato a Milano. L’ Inter ha ormai individuato in Cristian Romero il principale rinforzo per la retroguardia in vista della nuova stagione. Il centrale argentino è considerato il profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, destinati a non far più parte del nuovo progetto tecnico. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra sta intensificando i contatti per cercare di portare il difensore del Tottenham a Milano. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nelle ultime ore è emerso un dettaglio che potrebbe rappresentare un importante segnale sull’evoluzione della trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romero balza in cima alla lista dell’Inter: l’arrivo dell’agente a Milano alimenta le speranze

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