I servizi di intelligence israeliani hanno trasmesso agli Stati Uniti informazioni su un possibile piano di Teheran per attaccare il presidente. Secondo fonti vicine al rapporto, l'Iran avrebbe inserito il nome dell’ex presidente nella lista delle persone da colpire, definendolo “in cima alla lista”. Finora, si legge, Trump sarebbe stato considerato fortunato, ma la minaccia rimane. Le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente i dettagli.

Un’altra ombra cala ad Ankara su Donald Trump. Stando a quanto anticipato dal Wall Street Journal e riportato da fonti ad esso vicine, i servizi di intelligence israeliani avrebbero trasmesso agli USA elementi che indicherebbero un presunto piano di Teheran per colpire il Presidente mettendo a repentaglio la sua vita. La notizia emerge mentre la tensione resta altissima. Mercoledì ad Ankara, parlando con la stampa, lo stesso Trump ha evocato il pericolo che corre: “Sono in cima alla lista”, ha dichiarato. “Fino ad ora sono stato fortunato. Non so per quanto ancora”. Il timing è significativo. Il rientro negli Stati Uniti è avvenuto solo 24 ore dopo, con un cambio dell’ultimo minuto dell’aereo presidenziale per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - La vita di Trump nel mirino dell’Iran: “Sono in cima alla lista. Finora sono stato fortunato”

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Leone XIV su Trump: La minaccia contro lIran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale

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