Roma la Metro A arriverà fino a Torrevecchia | due nuove stazioni Tempi e costi

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il prolungamento della Metro A di Roma fino a Torrevecchia è stato consegnato al Dipartimento Mobilità Sostenibile. La tratta si estenderà oltre la stazione di Battistini e prevede l'apertura di due nuove stazioni. I dettagli sui tempi di realizzazione e sui costi non sono ancora stati resi pubblici. La proposta riguarda l’ampliamento della linea per migliorare il collegamento con le aree limitrofe.

Roma, 24 luglio 2026 – È stato consegnato al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasport i di Roma Capitale il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del prolungamento della Linea A della metropolitana oltre Battistini, fino a Torrevecchia. Il tracciato si sviluppa per 1.930 metri, interamente in sotterraneo: una galleria unica a doppio binario, scavata per 1.230 metri con fresa meccanizzata TBM dal diametro di 10,70 metri, la stessa tecnologia impiegata per la Linea C, che consente di avanzare in profondità senza aprire cantieri lungo il tracciato. Due le nuove stazioni, a circa un chilometro l’una dall’altra. Bembo, nella zona sud di Primavalle, avrà un parcheggio di scambio da 450 posti auto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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