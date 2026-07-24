Roma | Ferrara M5s parere favorevole ad azienda speciale per gestione impianti sportivi

“Il nostro programma per la Capitale, ‘Roma 2027 – Lo sport per il bene comune’ sta già diventando realtà nel 2026. Oggi, durante la commissione Sport, ho espresso parere favorevole alla delibera di Giunta per la creazione di RomaSport, un’azienda speciale pubblica che avrà il compito di gestire gli impianti sportivi comunali, inclusi quelli attualmente in disuso, sia perché in attesa di bando, sia perché la concessione è scaduta.” Così ha dichiarato in una nota il Vicepresidente dell’Assemblea capitolina e consigliere M5s Paolo Ferrara. Impegno del M5s per lo Sport a Roma. “Noi del M5s siamo stati i primi a proporre un’azienda dedicata allo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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