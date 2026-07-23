Roma | nasce azienda speciale per gestione impianti sportivi Gualtieri migliore accessibilita’

La giunta capitolina ha approvato una delibera che istituisce Roma Sport, una nuova azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi comunali. Gualtieri ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare l’accessibilità agli impianti. La società sarà incaricata di gestire le strutture sportive della città e di promuovere la pratica sportiva tra i cittadini. La creazione di Roma Sport mira a riorganizzare le attività legate agli impianti comunali.

La giunta capitolina ha recentemente approvato la delibera che prevede la creazione di Roma sport, una nuova azienda speciale del Campidoglio dedicata alla gestione degli impianti sportivi comunali e alla promozione della pratica sportiva. Questo testo ora passerà all’esame dell’Assemblea Capitolina, che avrà il compito di approvare in via definitiva il provvedimento. Saranno i consiglieri e le consigliere capitolini, nell’ambito delle prerogative dell’Aula Giulio Cesare, a esaminare e votare un progetto che mira a trasformare in modo strutturale il modello di gestione degli impianti sportivi comunali. L’obiettivo è rafforzare il diritto allo sport e migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini, snellendo la burocrazia e rendendo più efficiente la gestione delle strutture, garantendo così impianti sempre aperti e funzionanti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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