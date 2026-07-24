Roma | fermato con oltre 600 grammi di droga in auto e 7.400 euro arrestato 22enne sull’A12

Un giovane di 22 anni è stato fermato sull’A12 mentre viaggiava in auto. Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno trovato oltre 600 grammi di droga e 7.400 euro in contanti. Il ragazzo è stato arrestato e portato in commissariato. La perquisizione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico illecito.

Un giovane di nazionalità italiana è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma, nell’ambito delle operazioni di controllo economico del territorio, con l’obiettivo di contrastare i traffici illeciti. L’accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento di arresto è scattato a seguito del rinvenimento di oltre 600 grammi di droga, accompagnato da una somma significativa di denaro contante. Dettagli dell’Operazione di Arresto. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Civitavecchia durante un posto di controllo allestito presso la barriera autostradale “Aurelia” lungo l’A12 Roma-Civitavecchia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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