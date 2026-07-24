Roma | droga nascosta negli indumenti intimi arrestato 41enne ad Anzio

Un uomo di 41 anni è stato arrestato ad Anzio dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile. Durante una perquisizione, gli sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste negli indumenti intimi. L’arresto è stato effettuato su indicazioni investigative legate a un’attività di spaccio. La droga sequestrata e l’uomo sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

Un’operazione dei carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio ha portato all’arresto di un uomo di 41 anni, residente ad Anzio, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nascondeva negli indumenti intimi oltre 100 grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio nel quartiere Europa. Dettagli dell’Operazione. I militari hanno intercettato l’individuo mentre percorreva a piedi Corso Italia. Insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di procedere al controllo. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto occultati negli indumenti intimi 86,6 grammi di crack, suddivisi in 225 dosi, e 14,6 grammi di cocaina, già confezionati in 30 dosi pronte per la cessione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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