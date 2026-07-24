Anzio A spasso con 250 dosi di droga tra coca e crack nascoste negli indumenti intimi 41enne del posto arrestato dai Carabinieri

Da cronachecittadine.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Anzio, un uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri durante un controllo nel Quartiere Europa. Durante la perquisizione, sono state trovate 250 dosi di droga, tra cocaina e crack, nascoste negli indumenti intimi. L’arresto è avvenuto in seguito a un servizio mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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