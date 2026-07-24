Roma Alessandro Frara è il nuovo loan manager del club

Da sololaroma.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Frara è il nuovo loan manager della Roma. Dopo aver lasciato il suo precedente incarico, si occuperà di seguire i calciatori in prestito. La società sta riorganizzando l’area sportiva e ha annunciato questa nomina. Frara avrà il compito di monitorare i giocatori ceduti in prestito, contribuendo alla gestione delle operazioni di prestito nel club.

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La Roma sta ridefinendo il nuovo organigramma della società nello specifico dell’area sportiva. Dopo aver rescisso consensualmente il contratto con il Frosinone, Alessandro Frara è pronto a “vestire” la maglia giallorossa nei panni del loan manager, con il compito di monitorare i calciatori ceduti in prestito. Chi è Alessandro Frara?. Cresciuto nel settore della Juventus, Frara ha giocato con Bologna, Ternana, Spezia e Rimini fino consacrarsi nel Frosinone dove, da capitano, ha raggiunto due storiche promozione in Serie A. Una volta terminata la carriera da calciatore, il classe ’82 è rimasto in ciociaria, dove ha ricoperto diverse ruoli dirigenziali, dall’area tecnica fino al settore giovanile diventando infine direttore sportivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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