Roma Alessandro Frara è il nuovo loan manager del club

Alessandro Frara è il nuovo loan manager della Roma. Dopo aver lasciato il suo precedente incarico, si occuperà di seguire i calciatori in prestito. La società sta riorganizzando l’area sportiva e ha annunciato questa nomina. Frara avrà il compito di monitorare i giocatori ceduti in prestito, contribuendo alla gestione delle operazioni di prestito nel club.

La Roma sta ridefinendo il nuovo organigramma della società nello specifico dell’area sportiva. Dopo aver rescisso consensualmente il contratto con il Frosinone, Alessandro Frara è pronto a “vestire” la maglia giallorossa nei panni del loan manager, con il compito di monitorare i calciatori ceduti in prestito. Chi è Alessandro Frara?. Cresciuto nel settore della Juventus, Frara ha giocato con Bologna, Ternana, Spezia e Rimini fino consacrarsi nel Frosinone dove, da capitano, ha raggiunto due storiche promozione in Serie A. Una volta terminata la carriera da calciatore, il classe ’82 è rimasto in ciociaria, dove ha ricoperto diverse ruoli dirigenziali, dall’area tecnica fino al settore giovanile diventando infine direttore sportivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Alessandro #Frara, nella società #ASRoma, ricoprirà il ruolo di Loan Manager. Questo incarico prevede l’affiancamento al direttore sportivo, Tony #DAmico, e la gestione dei giocatori in prestito. @tempoweb x.com

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