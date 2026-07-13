Roma in arrivo Alessandro Frara dal Frosinone

Roma si prepara ad accogliere Alessandro Frara, ex giocatore e dirigente del Frosinone, che dovrebbe assumere un ruolo di rilievo nella Prima Squadra. La rivoluzione nella dirigenza continua, dopo le recenti nomine di D’Amico e Margiotta. Secondo fonti locali, l’accordo con Frara è vicino, e il suo incarico sarà di grande responsabilità all’interno del settore tecnico della squadra.

Prosegue la rivoluzione dirigenziale della Roma, che dopo gli arrivi di D’Amico e Margiotta, si prepara ad accogliere anche Alessandro Frara. Il dirigente ex Frosinone, secondo quanto riferisce Gazzetta Regionale, sarebbe pronto a ricoprire un incarico importante nella Prima Squadra giallorossa. Frara lascia ufficialmente il Frosinone. Nell’estate del 2011 il suo arrivo nel Frosinone come calciatore, per un avventura durata ben sette anni, in cui ha raggiunto anche due storiche promozioni in Serie A, conquistandosi negli anni pure la fascia di Capitano. Dal 2018 in poi una nuova avventura, inizialmente come collaboratore tecnico della Prima Squadra e successivamente come direttore sportivo e responsabile del settore giovanile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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