Ritiro Inter turnée a rischio per Massolin e Asllani I due centrocampisti fermati da un risentimento muscolare

Due centrocampisti dell'Inter sono stati fermati dal ritiro a causa di un risentimento muscolare. La loro presenza nelle prossime partite in programma a Hong Kong e Perth è a rischio. La squadra ha dovuto rinunciare a loro durante la tournée prevista in Asia. Nessun dettaglio sulle condizioni specifiche dei giocatori o sui tempi di recupero. La situazione potrebbe influenzare le scelte tecniche nelle prossime gare.

di Paolo Moramarco Ritiro Inter, Chivu ne perde due: turnée ad Hong Kong e Perth a rischio per Massolin e Asllani. I due centrocampisti fermati da un risentimento muscolare. La tournée estiva dell’ Inter a Hong Kong e Perth potrebbe svolgersi senza Kristjan Asllani e Yanis Massolin, entrambi centrocampisti nerazzurri, alle prese con risentimenti muscolari che richiederanno una rivalutazione nei prossimi giorni. La loro presenza nei test contro Manchester City, Inter e Juventus è pertanto a forte rischio. Situazioni differenti per i due centrocampisti. Nonostante il ritorno da esperienze in prestito, le situazioni di Asllani e Massolin sono differenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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