ritirati fucile e pistola

A Foligno, durante una lite per questioni di denaro, un uomo di 54 anni ha minacciato di morte un’altra persona. La polizia è intervenuta e ha denunciato l’uomo, che deteneva regolarmente un fucile e una pistola. Su disposizione delle autorità, le armi sono state immediatamente ritirate in via cautelare. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

FOLIGNO Una lite nata per questioni economiche degenera fino ad arrivare a minacce di morte. Un 54enne è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di minacce gravi e ha visto ritirarsi, in via cautelare, le armi che deteneva regolarmente. È quanto è successo nei giorni scorsi nella città della Quintana. A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia presentata dalla vittima al Commissariato locale, diretto dal vicequestore Adriano Felici. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’origine della vicenda ci sono stati dissapori di natura economica tra i due uomini, sfociati in pesanti intimidazioni e minacce di morte. Ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno avviato le verifiche del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Every BANNED Bullet Explained

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