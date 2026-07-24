Il rinnovo del contratto scuola per il periodo 2025-2027 è ancora in fase di stallo, con l’ultimo incontro all’Aran che si è concluso senza accordo. Tra le questioni principali ci sono la parità retributiva dei precari, i vincoli di mobilità, le figure di sistema, il problema del burnout e il buono pasto. Il rappresentante sindacale ha avvertito che senza risposte chiare, la firma sul contratto rimane lontana.

Il rinnovo contratto scuola resta in salita. Il sesto incontro all'Aran sulla parte normativa del Ccnl 2025-2027 si è chiuso senza intesa. Anief rimette al centro cinque nodi: parità retributiva dei precari, vincoli di mobilità, figure di sistema, burnout e buono pasto.Rinnovo contratto scuola, dove si è fermata la trattativaIl tavolo dell'Aran si è riunito per la sesta volta sulla parte normativa del contratto, senza esito. Il presidente nazionale Anief spiega: «All'Aran, sul contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria stiamo vivendo una situazione particolare: le nostre richieste sindacali, anche quelle più importanti, stanno trovando ostacoli sul piano normativo e prima ancora su quello delle coperture economiche». 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Rinnovo contratto scuola, Pacifico avverte: 'Senza risposte la firma resta lontana'

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Rinnovo contratto scuola, arriva la firma Le ultime dall'ARAN

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