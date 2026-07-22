Rinnovo contratto scuola 2025-27 Pacifico ANIEF avverte il Governo | Impegni disattesi su buoni pasto e mobilità o si sblocca o si rompe Prossimo incontro a settembre

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’ultimo incontro all’Aran, il rinnovo del contratto scuola 2025-27 non si è concluso con un accordo. Il sindacato ha contestato la mancata soluzione su buoni pasto e mobilità. Avverte che se le richieste non saranno ascoltate, potrebbe non firmare l’accordo. Il prossimo incontro è previsto per settembre.

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Ennesima fumata nera all'Aran per il rinnovo del contratto della scuola. Il sesto appuntamento dedicato alla parte normativa del CCNL 2025-2027 si è chiuso con un nulla di fatto, con il sindacato Anief che minaccia addirittura di non mettere la firma sull'accordo se le sue richieste continueranno a essere ignorate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto scuola: aumenti, arretrati e nodi politici. Parità retributiva, buoni pasto, mobilità

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