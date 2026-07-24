Rimborsi 730 a partire da agosto | a chi arrivano e perché

Da quifinanza.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A partire da agosto, vengono effettuati i rimborsi del modello 730 relativi al 2026. Questi pagamenti riguardano i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione e sono in attesa di ricevere le somme dovute. Le modalità di erogazione variano in base ai tempi di elaborazione e alle preferenze degli interessati. I rimborsi vengono accreditati sui conti bancari o postali indicati dai contribuenti al momento della presentazione.

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Anche quest’anno, come ogni anno, con l’arrivo di agosto iniziano a essere erogati i rimborsi conseguenti alla presentazione del 7302026. Le modalità cambiano però in base a diversi fattori, tra cui la data di invio della dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta indicato e i tempi tecnici necessari all’elaborazione della pratica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Rimborso 730 ad agosto per i pensionati. Tra i beneficiari dei rimborsi ci sono i pensionati che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta. In particolare, se questi hanno trasmesso la dichiarazione nelle prime settimane della campagna fiscale – cioè tra la metà di aprile e la fine di maggio – e da questa è scaturito un credito Irpef a loro favore, allora riceveranno l’importo spettante direttamente con il cedolino della pensione di agosto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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