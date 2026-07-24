Rigenerazione dell’ex Camp L’apertura entro fine anno
L'apertura della rigenerazione dell'ex Camp è prevista entro fine anno, con un'inaugurazione tra ottobre e novembre. La struttura, nota come ex Cooperativa di consumo di via Marconi, sta per essere riqualificata e riutilizzata. La riqualificazione coinvolge interventi di recupero e ristrutturazione dell'edificio storico, senza ulteriori dettagli sui costi o sui soggetti coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di accesso o sulle attività che si svolgeranno nella nuova struttura.
Il sipario si alzerà intorno a ottobre-novembre, dando il via alla seconda vita della storica ex Cooperativa di consumo (Camp) di via Marconi. Grazie a un intervento da 6 milioni di euro, finanziato con risorse Pnrr e della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, l’immobile verrà infatti completamente rigenerata dal punto di vista architettonico e funzionale (nella foto), con la fase dei lavori ormai conclusa. "Sono stati completati gli interventi strutturali, i restauri di intonaci, pavimenti e infissi: restano alcune lavorazioni di finitura – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – per le quali sono state stanziate risorse nell’ultima variazione di bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ai DramaMy Ex Stole My Research—Then My Dinosaur Revealed the Truth.
Notizie e thread social correlati
Montesanto, iniziato lo smontaggio delle scale mobili del Paradiso: apertura entro fine annoA Montesanto sono iniziate le operazioni di smontaggio delle scale mobili del Paradiso.
Zelenskyy: vorrebbe il Re Carlo in Ucraina entro la fine dell’annoIl presidente ucraino ha espresso il desiderio di vedere il Re Carlo in visita nel paese entro la fine dell’anno.
Argomenti più discussi: Rigenerazione dell'ex Camp, i lavori si avviano al termine. L'inaugurazione è prevista entro fine anno; Rigenerazione dell’ex Camp. L’apertura entro fine anno; Partenio Creative Hub: nasce il progetto di rigenerazione dell’Ex Albergo Scuola di Summonte; Forte dei Marmi, aprono le iscrizioni ai servizi scolastici. Un'offerta articolata a sostegno delle famiglie.
Rigenerazione dell’ex Camp. L’apertura entro fine annoIl sipario si alzerà intorno a ottobre-novembre, dando il via alla seconda vita della storica ex Cooperativa di consumo ... lanazione.it
Campi Flegrei. . LA PRESO DELLA BATTIGIA DELLE SPIAGGE ABBANDONATE A LUCRINO facebook