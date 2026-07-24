Rigenerazione dell’ex Camp L’apertura entro fine anno

Notizia in breve

L'apertura della rigenerazione dell'ex Camp è prevista entro fine anno, con un'inaugurazione tra ottobre e novembre. La struttura, nota come ex Cooperativa di consumo di via Marconi, sta per essere riqualificata e riutilizzata. La riqualificazione coinvolge interventi di recupero e ristrutturazione dell'edificio storico, senza ulteriori dettagli sui costi o sui soggetti coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di accesso o sulle attività che si svolgeranno nella nuova struttura.