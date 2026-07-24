riflettori sul festival un cinema tutto italiano

Dal 28 al 31 luglio, il Festival del Cinema Italiano si terrà tra Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del Lago e Isola Maggiore. Oltre 150 persone del settore dello spettacolo sono attese, tra attori, registi, produttori, musicisti e influencer. Sono previsti incontri, proiezioni e momenti di confronto in diverse location lungo le sponde del lago. La manifestazione si concentra sulla produzione cinematografica italiana.

I riflettori sono pronti ad accendersi. Il Festival del Cinema Italiano è infatti in programma dal 28 al 31 luglio e si svolgerà tra Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del Lago e Isola Maggiore, con oltre 150 ospiti attesi tra attori, registi, produttori, autori, musicisti, influencer, giornalisti e protagonisti del mondo dello spettacolo. Per quattro giorni il Lago Trasimeno diventerà uno dei palcoscenici più suggestivi d’Italia, ospitando una manifestazione nata con l’obiettivo di coniugare cinema, cultura, turismo, spettacolo, promozione del territorio ed eccellenze enogastronomiche. Tra gli ospiti annunciati figurano nomi di primo piano... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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