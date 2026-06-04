Cortintelvi 2026 accende i riflettori sul cinema del futuro | la Valle d' Intelvi capitale dei cortometraggi
La Valle d'Intelvi ospiterà nel 2026 un evento dedicato ai cortometraggi, attirando autori, registi e appassionati di cinema da vari paesi.
La Valle d'Intelvi si prepara ancora una volta a diventare un punto di incontro per autori, registi e appassionati di cinema provenienti da tutto il mondo. È stata presentata questa mattina a Villa Bernasconi di Cernobbio la settima edizione di Cortintelvi, il Festival Internazionale di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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