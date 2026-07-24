riapre il piastrella da oggi pomeriggio i camion sul ponte

Notizia in breve

Il ponte ‘Piastrella’ sulla SR445 nel comune di Camporgiano è stato riaperto parzialmente. A partire da oggi pomeriggio, i mezzi con peso massimo di 3 tonnellate possono transitare di nuovo sul ponte. La riapertura riguarda il traffico dei camion e delle auto, dopo settimane di chiusura. La riapertura è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente i veicoli con peso limitato. La circolazione è consentita a partire dal pomeriggio di oggi.