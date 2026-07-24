Riapre il Piastrella Da oggi pomeriggio i camion sul ponte

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ponte ‘Piastrella’ sulla SR445 nel comune di Camporgiano è stato riaperto parzialmente. A partire da oggi pomeriggio, i mezzi con peso massimo di 3 tonnellate possono transitare di nuovo sul ponte. La riapertura riguarda il traffico dei camion e delle auto, dopo settimane di chiusura. La riapertura è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente i veicoli con peso limitato. La circolazione è consentita a partire dal pomeriggio di oggi.

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Conto alla rovescia per la riapertura parziale del Ponte ‘Piastrella’ sul torrente Edron, lungo la SR445 nel comune di Camporgiano. Oggi pomeriggio, come annunciato nelle scorse settimane, potranno tornare a transitare i mezzi con massa complessiva non superiore alle 3.5 tonnellate. La circolazione avverrà a senso unico alternato e sarà regolata da un impianto semaforico. Con un intervento dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, finanziato con risorse regionali, si compie, così, un primo importante passo verso il ritorno alla normalità per una infrastruttura strategica della Garfagnana, che consentirà di ripristinare il passaggio del traffico leggero e di ridurre in maniera significativa i disagi alla viabilità della zona, mentre, nel frattempo, proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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