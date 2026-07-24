Apple Music e Jordan hanno ufficialmente lanciato Retro Sounds, una collaborazione che unisce la musica alla storia dietro le Jordan Retro, da tempo le sneakers di punta del brand. Le Air Jordan 3 “True Blue” sono uscite questo fine settimana, riportando sul mercato una colorazione originale e amatissima, apparsa nei negozi per l’ultima volta dieci anni fa. Il marchio ha dunque cavalcato l’onda del momento, rendendo la scarpa protagonista dell’episodio di debutto del podcast, andato in onda la scorsa settimana. A condurlo, il DJ e collaboratore di Travis Scott, Chase B, e Manny Peralte Jr., figura storica del mondo delle calzature. La puntata -e il relativo Dj Mix- sono disponibili on demand per gli utenti abbonati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - “Retro Sounds”, il podcast ideato da Apple Music e Jordan che unisce la passione per la musica a quella per le iconiche sneakers

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