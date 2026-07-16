jordan e apple music lanciano retro sounds

Jordan e Apple Music hanno annunciato il lancio di Retro Sounds, una serie che unisce sneaker iconiche e musica. La produzione racconta le scarpe Jordan Retro, inserendole nel contesto culturale e musicale che ha contribuito alla loro popolarità. La serie si concentra su storie e influenze legate alle calzature e ai generi musicali associati, offrendo un approfondimento attraverso contenuti audio e visivi.

Sneaker iconiche e musica si incontrano in una nuova serie. Jordan Brand e Apple Music presentano Retro Sounds, una nuova serie che racconta le sneaker Jordan Retro attraverso la musica e il contesto culturale che ne hanno segnato il successo. Ogni episodio abbina un modello iconico a playlist, DJ mix e contenuti esclusivi, offrendo uno sguardo sulle sonorità e sugli artisti che hanno accompagnato la sua epoca. La serie debutta con le Air Jordan 3 “True Blue”, esplorate da Chase B e Manny Peralte Jr. attraverso i suoni del 1988 e le storie che hanno contribuito a renderle leggendarie. Dopo la diretta, gli episodi e i DJ mix saranno disponibili on demand in esclusiva su Apple Music. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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