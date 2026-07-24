Rete 4 restaura Verdone e rimuove Giacobbo

Da davidemaggio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rete 4 ha sostituito il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo con una nuova produzione dedicata a Verdone. La trasmissione di Giacobbo, intitolata Le Grandi Domande di Freedom, è andata in onda per la prima volta il 7 luglio in prima serata, ma successivamente è stata rimossa dal palinsesto. La rete ha quindi deciso di rimuovere il programma senza annunciare eventuali riprese o riproposizioni.

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Non c’è pace per Le Grandi Domande di Freedom. La nuova edizione del programma divulgativo condotto da Roberto Giacobbo ha debuttato nel prime time di Rete 4 martedì 7 luglio ed è poi sparita dai radar. Sarebbe dovuta tornare in onda domenica, ma così non sarà. Dopo la sospensione in seguito ai bassi ascolti della prima puntata, il conduttore e la stessa trasmissione via social hanno voluto precisare che Freedom non fosse affatto in pericolo e che sarebbe tornato regolarmente di domenica “come previsto” a partire dal 26 agosto. Talmente “previsto” che invece domenica non ci sarà: al suo posto, in prima serata su Rete 4, Compagni di scuola, film cult di Carlo Verdone, che Mediaset dopo 19 anni riporta in TV in una versione restaurata e in alta definizione, quindi di fatto inedita per il pubblico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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