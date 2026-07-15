Freedom: Oltre il Confine, da questa edizione cambiato in Le Grandi Domande di Freedom, non chiuderà. Lo fa sapere, con un lungo post, il profilo Instagram della trasmissione di Roberto Giacobbo. Il post in questione inizia con: Non è nostra abitudine commentare le notizie che ci riguardano né soffermarci sui dati d’ascolto. Preferiamo che a parlare siano il nostro lavoro e il giudizio del pubblico. In questa occasione, tuttavia, riteniamo doveroso intervenire per ristabilire la verità, dopo la diffusione di notizie prive di ogni fondamento che hanno attribuito alla speciale versione di Freedom dedicata alle grandi domande una presunta chiusura per scarsi ascolti. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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FREEDOM NON CHIUDE. RETE 4 RICOLLOCA IL PROGRAMMA DI ROBERTO GIACOBBO

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