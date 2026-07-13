Il dopo Khamenei cosa succede ora in Iran e che fine hanno fatto le opposizioni
Dopo le rivolte di gennaio e le repressioni violente, la manifestazione di protesta durante i funerali dell’ex Guida Suprema ha mostrato un paese ancora in fermento. Le opposizioni, che avevano cercato di mobilitare le piazze, sembrano aver perso slancio, mentre il regime mantiene il controllo. Le proteste non si sono fermate, ma la speranza di un cambio rapido appare distante. La popolazione continua a esprimere dissenso, anche se la repressione resta forte.
Dopo le rivolte di gennaio e le violente repressioni, la folla che ha accompagnato i funerali dell’ex Guida Suprema racconta un Paese dove il crollo del regime sembra sempre più lontano. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Dopo Khamenei - Cosa succede in Iran
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