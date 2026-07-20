Liverpool e Arsenal contattano l’RB Lipsia per avere informazioni su Yan Diomande

Liverpool e Arsenal hanno contattato l’RB Lipsia per ottenere informazioni su Yan Diomande, esterno in forza alla squadra tedesca. Il Paris Saint-Germain è attualmente in vantaggio nella trattativa. Nessun altro dettaglio sulle negoziazioni è stato reso noto.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Liverpool e Arsenal hanno entrambi esplorato la possibilità di ingaggiare l’esterno dell’RB Lipsia Yan Diomande, anche se il Paris Saint-Germain rimane in vantaggio nella corsa per la sua firma. Il futuro del 19enne è ancora irrisolto, con i campioni di Francia che non hanno ancora concordato una cifra di trasferimento nonostante i progressi nelle trattative con il giocatore. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA La rapida crescita di Diomande lo ha reso uno dei giovani attaccanti più ricercati d’Europa. Il... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Liverpool destroyed Arsenal Was Crazy

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