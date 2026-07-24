Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 24 luglio

I giovani della Juventus Next Gen hanno portato guadagni alle casse del club grazie alle cessioni di alcuni giocatori, tra cui Mastantuono. La società ha anche registrato entrate derivanti dalla stagione con il Real Madrid. Le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 luglio dedicano spazio ai numeri relativi alle operazioni di mercato e ai ricavi generati dalle transazioni dei giovani talenti.

Juventus Next Gen, i giovani bianconeri sono oro per le casse del club: ecco quanto la Vecchia Signora ha guadagnato con le cessioni Mastantuono Juve, i numeri della stagione con il Real Madrid. C’è un dato che fa sorridere Spalletti In vendita i biglietti per l’amichevole tra la Juve e la Next Gen: ecco come acquistare i tagliandi. C’è una grande novità Juventus Next Gen, i giovani bianconeri sono oro per le casse del club: ecco quanto la Vecchia Signora ha guadagnato con le cessioni Puczka rimpianto Juve? L’ex giocatore della Juventus subito in gol con la maglia del Genoa su calcio di punizione Juventus Women, è anche ufficiale: Remina Chiba è una nuova giocatrice bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026

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