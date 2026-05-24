Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 24 maggio

I principali quotidiani sportivi nazionali hanno dedicato ampio spazio alle notizie relative alla Juventus nella loro prima pagina di oggi, domenica 24 maggio. La rassegna stampa include articoli e titoli che coprono vari aspetti della squadra, con particolare attenzione agli eventi recenti e alle dichiarazioni ufficiali. La copertura si concentra sulle notizie più rilevanti per i tifosi e gli appassionati, offrendo una panoramica delle tematiche più discusse nel mondo del calcio italiano.

Contro la Fiorentina l’ultima di Bremer con la Juve? Un club di Premier all’assalto Yildiz Juve: il giocatore non pensa all’addio, ma vuole determinate garanzie. Ecco di cosa si tratta – VIDEO Dovbyk alla Juve, i bianconeri hanno sondato l’ucraino. Come è andata la sua stagione con la Roma Cambiaso verso l’addio alla Juve: una cessione necessaria per le casse bianconere. Tra plusvalenze e prestazioni non all’altezza Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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