Mentre è in corso l'edizione estiva, che viaggia su una media di ascolto del 4,4%, Antonino Monteleone è già al lavoro sulla versione invernale di "Filorosso". Una novità per la trasmissione di Rai 3, storicamente legata alla programmazione estiva, ma che da settembre approderà stabilmente nella prima serata del martedì. La prima novità riguarda la location. Il programma si sposterà dagli studi di Roma a quelli di Milano. La scelta è legata all'esigenza della direzione Rai Approfondimento, guidata da Paolo Corsini, di garantire produzioni al Centro di produzione di Milano. Dopo il trasferimento di "Ore 14" da Milano a Roma, deciso per consentire a Salvo Sottile di condurre la trasmissione ereditata da Milo Infante, si è scelto di portare nel capoluogo lombardo Antonino Monteleone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Rai, Filorosso si sposta da Roma a Milano, Antonino Monteleone prepara l’edizione invernale: tutte le novità

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