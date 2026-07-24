Radio 105 in the City Concerto a Piazzale Bosco Attese cinquemila persone
Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha discusso delle misure da adottare per il concerto “Radio 105 in the City” previsto il 30 luglio a Terni. L’evento si svolgerà in piazzale Bosco e si stima che siano presenti circa cinquemila persone. La riunione è stata convocata dal prefetto e ha analizzato le modalità di sicurezza da mettere in atto per l’evento.
"L’esame delle misure da attuare in occasione dell’evento denominato “Radio 105 in the City” che si svolgerà il 30 luglio prossimo a Terni: questo l’argomento all’ordine del giorno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Antonietta Orlando". E’ la Prefettura a confermare lo svolgimento del concerto di Piazzale Bosco, che vedrà sul palco tra gli altri Tommaso Paradiso e Fabio Ravazzi. L’evento rientra nelle attività di promozione del Borgo di Cesi. Superata quindi la nota del Ministero della Cultura, pubblicata via social dal consigliere comunale Marco Cecconi (FdI). "Si ritiene che i predetti... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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