radio 105 in the city concerto a piazzale bosco attese cinquemila persone

Notizia in breve

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha discusso delle misure da adottare per il concerto “Radio 105 in the City” previsto il 30 luglio a Terni. L’evento si svolgerà in piazzale Bosco e si stima che siano presenti circa cinquemila persone. La riunione è stata convocata dal prefetto e ha analizzato le modalità di sicurezza da mettere in atto per l’evento.