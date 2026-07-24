In piazza Libertà, un Pitbull lasciato senza guinzaglio ha provocato una petizione online. Finora, sono state raccolte 85 firme per chiedere restrizioni sui cani di questa razza. La petizione mira a sensibilizzare le autorità sulla sicurezza pubblica e la gestione degli animali. La richiesta si concentra sulla necessità di regole più stringenti per i cani considerati potenzialmente pericolosi. La petizione è aperta alla firma di chiunque voglia sostenere la causa.

Un Pitbull lasciato senza guinzaglio in piazza Libertà ha spinto i residenti a una raccolta firme online che ha già raccolto 85 sottoscrizioni. Gli abitanti della frazione San Lorenzo denunciano una situazione che si trascina da tempo, al punto da modificare le abitudini di chi frequenta la piazza affacciata sul Sempione, punto di ritrovo per anziani, famiglie, bambini e proprietari di cani. Lì il Pitbull dal manto bianco e nocciola viene lasciato libero dal padrone. I cittadini sostengono che il cane abbia manifestato più volte atteggiamenti aggressivi, in particolare nei confronti di altri animali. Una situazione che ha spinto molti abitanti a rinunciare a frequentare la piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta firme contro il Pitbull senza guinzaglio

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