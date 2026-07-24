Roma, 24 luglio 2026 – I produttori europei di acciaio inossidabile mettono sotto accusa il nuovo meccanismo di salvaguardia dell'Unione Europea, entrato in vigore lo scorso primo luglio. Il motivo? Il nuovo sistema finirebbe, nei fatti, per avvantaggiare l'India. La denuncia è contenuta in una lettera indirizzata al Commissario europeo per il Commercio e la Sicurezza Economica, Maros Sefcovic. "Scriviamo per esprimere le nostre serie preoccupazioni in merito al meccanismo di distribuzione delle quote tariffarie per Paese introdotto dal Regolamento di esecuzione 20261457 della Commissione del 29 giugno 2026”, si legge nel documento. I... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quote tariffarie sull’acciaio, la rivolta dei produttori europei. “Noi penalizzati a vantaggio dell’India”

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