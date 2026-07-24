Lorenza Bondi e Marco Falorni si sono spostati nel nuovo gruppo ‘Lorenza Bondi Siena nel Cuore – Marco Falorni Udc’ nel Consiglio comunale, mantenendo lo stesso schieramento. La loro decisione non è motivata da questioni di poltrone, hanno precisato. La modifica riguarda solo la collocazione all’interno dell’assemblea, senza alterare gli schieramenti politici di appartenenza.

Una nuova collocazione in Consiglio comunale, ma senza cambiare schieramento. Lorenza Bondi e Marco Falorni hanno formalizzato il passaggio dal gruppo ‘Forza Italia – Udc – Nuovo Psi’ al nuovo gruppo ‘Lorenza Bondi Siena nel Cuore – Marco Falorni Udc’. "Una scelta maturata dopo profonde riflessioni politiche - dichiara Lorenza Bondi a nome del gruppo -. Non è dettata da motivi di poltrone: non abbiamo avanzato alcuna richiesta di rappresentanza in giunta. Ci rappresenta il sindaco, che continueremo a sostenere con lealtà". Il nuovo gruppo rivendica quindi la continuità con il percorso amministrativo avviato dalla coalizione di centrodestra. "Una scelta che non modifica alcuna geografia di schieramento - chiarisce la consigliera -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Questa scelta non è dettata da motivi di poltrone, sia chiaro"

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Beato chi ci crede che questa sia una scelta dettata dall'indagine e non dalla mega cotta che si è già preso l'ispettore #MrKillSeriesEP2 x.com

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