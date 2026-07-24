Quelli di Guardiola e Pirlo sono mondi troppo lontani per essere concorrenti

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le dichiarazioni di Malagò, Maldini e Leonardo in Lega, si ritiene che i candidati principali per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale siano Guardiola e Pirlo. La selezione sembra concentrarsi su questi due nomi, considerati i principali possibili candidati. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni delle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sui processi di selezione o tempistiche.

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Dopo avere ascoltato Malagò, Maldini e Leonardo in Lega, si ha la sensazione - quasi una certezza - che il prossimo commissario tecnico della Nazionale uscirà da una rosa di nomi ridotta a due: Guardiola e Pirlo. Da una parte un numero uno, o forse il numero uno degli ultimi vent’anni di calcio mondiale, e dall’altra un allenatore che ha avuto una carriera finora faticosa, affrontata con passione e con risultati - diciamo così - altalenanti. Le parole pronunciate ieri sembrano lasciare poco spazio a soluzioni intermedie, a Conte o Mancini per capirsi: o viene un top, uno che da solo fornisce tutte le garanzie, oppure puntiamo su un uomo che segua le indicazioni della direzione tecnica, cioè di Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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