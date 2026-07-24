Sempre più persone scelgono vacanze che includono strutture sportive, come palestre accessibili durante il soggiorno. Un altro trend in crescita riguarda chi prenota le ferie in coincidenza con eventi sportivi e poi rimane più a lungo per visitare le aree circostanti. Questa modalità di viaggio permette di combinare relax e attività sportive o culturali, con soggiorni che si estendono oltre le date iniziali previste.

Questo articolo è pubblicato sul numero 30-31 di Vanity Fair in edicola fino al 28 luglio 2026. In crescita c’è anche un altro fenomeno: quello di chi pianifica le partenze in concomitanza con eventi sportivi e poi prolunga il soggiorno per esplorare le località ospitanti. «La preparazione per partecipare a competizioni quali maratone o gare ibride sta diventando prioritaria e spinge le persone a scegliere la propria meta in base a vincoli precisi: si cercano alloggi che offrano palestre attrezzate, spazi outdoor per il training, piste ciclabili o di atletica nelle vicinanze», aggiunge Saverio Ricciuti, coach adidas Training e fondatore di Gym Functional Training Studio a Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quelli delle vacanze con «palestra inclusa»

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