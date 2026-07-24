Quelli delle vacanze con palestra inclusa
Sempre più persone scelgono vacanze che includono strutture sportive, come palestre accessibili durante il soggiorno. Un altro trend in crescita riguarda chi prenota le ferie in coincidenza con eventi sportivi e poi rimane più a lungo per visitare le aree circostanti. Questa modalità di viaggio permette di combinare relax e attività sportive o culturali, con soggiorni che si estendono oltre le date iniziali previste.
Questo articolo è pubblicato sul numero 30-31 di Vanity Fair in edicola fino al 28 luglio 2026. In crescita c’è anche un altro fenomeno: quello di chi pianifica le partenze in concomitanza con eventi sportivi e poi prolunga il soggiorno per esplorare le località ospitanti. «La preparazione per partecipare a competizioni quali maratone o gare ibride sta diventando prioritaria e spinge le persone a scegliere la propria meta in base a vincoli precisi: si cercano alloggi che offrano palestre attrezzate, spazi outdoor per il training, piste ciclabili o di atletica nelle vicinanze», aggiunge Saverio Ricciuti, coach adidas Training e fondatore di Gym Functional Training Studio a Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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